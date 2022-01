Mercato au Standard : du court terme uniquement ?

Après deux semaines de trêve hivernale, le championnat belge a repris ses droits le week-end passé. Rouches et Mauves se sont d’ailleurs quittés dos à dos lors du Clasico. Un affrontement qui a permis aux supporters liégeois de (re) découvrir certaines recrues de ce mercato. Et si chaque joueur débarque en bord de Meuse avec un état de forme différent, la ligne de conduite semble la même pour tous. Aider le Standard à remonter au classement au plus vite. Actuellement 14e avec 24 points, les Rouches ne disposent que de cinq unités d’avance sur le barragiste, Seraing. Dans l’autre sens, les hommes de Lukas Elsner semblent bien loin de la 4e place synonyme d’accession aux play-offs 1 et occupée par Anderlecht avec 39 points.