Mercato : Anthony Martial quitte Manchester United pour un prêt au Séville FC

Anthony Martial va débarquer au FC Séville. Le joueur français va découvrir la Liga à l'âge de 26 ans. Après six saisons et demie à Manchester United, il est prêté jusqu'en fin de saison. Arrivé en 2015 à Manchester United en provenance de Monaco pour la somme de 80 millions d'euros, le joueur n'a jamais réussi à faire l'unanimité à Old Trafford. Cette saison, l'arrivée de Cristiano Ronaldo a encore un peu plus éloigné du onze de base un joueur qui souffrait déjà de la concurrence des Rashford, Greenwood, Sancho ou Cavani. A Séville, il retrouvera une équipe en pleine forme : en deuxième position au classement général, les Sévillans peuvent décemment rêver de bousculer le Real Madrid, actuel leader la compétition.