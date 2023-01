Mercato : Andras Nemeth et Sekou Diawara quittent Genk

L’attaquant hongrois Andras Nemeth quitte Genk et poursuivra sa carrière à Hambourg, en deuxième division allemande. Autre départ du club limbourgeois pour Sekou Diawara. Il prend lui la direction de l'Udinese, en Italie.

Andras Nemeth, 20 ans, a joué 15 rencontres cette saison en Jupiler Pro League (un but, deux assists), un match de Coupe et quatre rencontres de Challenger Pro League (un but). En fin d’année, il avait fait ses débuts en équipe nationale. Nemeth a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec le HSV, deuxième de la 2. Bundesliga.

Quant à Sekou Diawara (18 ans), lui aussi attaquant, il s'engage à l'Udinese jusqu'en 2027. Diawara avait joué dans les équipes de jeune de La Gantoise avant de rejoindre Genk en 2019. Cette saison, il a inscrit 4 buts en 11 rencontres de Challenger Pro League avec les espoirs limbourgeois. Il évolue également en équipe nationale U19.