Mercato : Ameen Al-Dakhil à Saint-Trond, une manoeuvre pour régler le litige dans le dossier Edmilson

Ameen Al-Dakhil quitte le Standard de Liège pour Saint-Trond. Un mouvement curieux dans ce mercato hivernal : les Rouches se séparent de l'un de leurs jeunes les plus prometteurs pour une somme de 500.000€. Un montant peu élevé pour un joueur qui s'était imposé en début de saison sous la houlette de Mbaye Leye et qui était encore vanté il y a peu par la direction liégeoise pour sa maturité. D'après nos informations, il ne s'agit pas d'une opération de dégraissage pour un joueur surnuméraire mais bien... d'un règlement de comptes. Le Standard et Saint-Trond sont encore en litige concernant le transfert d'Edmilson Junior. A l'époque, le Standard aurait minimisé le prix de vente d'Edmilson au club qatari d'Al Duhail afin de réduire le montant à reverser aux Canaries, qui était supposé toucher 40% sur la plus-value de la revente. Saint-Trond avait introduit une plainte au pénal pour obtenir réparation. En attente du jugement, le Standard craint cependant les sanctions des instances disciplinaires de la FIFA et de l'UEFA : on évoque une interdiction de transferts pour un mercato ou une interdiction de Coupe d'Europe. De quoi refroidir les investisseurs potentiels qui tournent autour de Sclessin... Des sources proches du dossier font savoir que le joueur n'avait aucune intention de signer à Saint-Trond, mais qu'il y aurait été contraint pour participer à un règlement à l'amiable du litige qui oppose le Standard et les Canaries. "Le Standard ferait n'importe quoi pour se sortir de ce problème avec Saint-Trond", nous confie-t-on encore. Y compris brader l'un de ses talents les plus prometteurs de l'académie ?