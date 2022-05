Mercato à l’Union Saint-Gilloise : Guillaume François pense que "le facteur Europe peut peser" pour garder certains titulaires

"On se rend bien compte qu’on passe à côté de quelque chose d’historique", a encore reconnu Guillaume François, interrogé sur le penalty manqué par Dante Vanzeir face à Bruges en playoffs. "On se souviendra de longtemps de cette saison mais beaucoup moins que si on avait été au bout. On a reparlé de ce penalty de Vanzeir mais il ne faut pas se focaliser là-dessus pour le tournant de la saison. Même si ça a fait très mal psychologiquement."

L’exclusion de Vanzeir n’était-elle donc pas le vrai tournant de la saison ? Guillaume François acquiesce. "Quand on reste 5 semaines sans matches alors qu’on est fit et qu’on vient d’être appelé en équipe nationale… il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Le premier match où il a pu revenir il avait forcément envie de tout déchirer mais parfois ce n’est pas bon. Donc oui, c’est vrai, on n’a pas eu cette efficacité qu’on avait eue en phase classique."