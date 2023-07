Mercato : 8 joueurs à recruter absolument cet été

Notre premier must buy est un Belgicain ! Acteur majeur du doublé Coupe-championnat réalisé par l'Antwerp, Jean Butez serait proche d'un départ vers un championnat plus huppé. Et difficile de donner tort à ses prétendants (Burnley et Villarreal ont notamment été mentionnés) lorsqu'on se penche sur ses performances récentes. À 28 ans, le dernier rempart français est arrivé à maturité et a terminé la saison sur le podium des gardiens ayant réalisé le plus de clean-sheets en Europe (27, une de moins que Ter Stegen et Vlachodimos).

Lié pour encore 3 ans au Great Old, Butez est évalué à seulement 8 millions d'euros par Transfermarkt et constitue à coup sûr l'une des meilleures affaires à réaliser cet été entre les perches.