"Mer, soleil et sable" mais pas seulement : la Grèce en quête de touristes en hiver.

Sur l'île de Rhodes, dans le sud-est de la mer Égée, le thermomètre affiche encore plus d'une vingtaine de degrés tandis que la longue route qui longe la côte ouest depuis l'aéroport égrène son chapelet de complexes hôteliers : le Sun Beach Resort, l'Electra Palace, le Blue Horizon. Tous fermés pour l'hiver. Et plus au sud, sur la côte est, l'une des deux dernières tavernes ouvertes de Lindos, le Dolphins, s'apprête deux jours plus tard à baisser le rideau jusqu'en avril alors que des touristes allemands et néerlandais savourent encore un bain de mer.

La plupart des îles grecques vivent du tourisme d'avril à fin octobre. Le reste de l'année, c'est volets fermés.

Mais en quête de nouveaux débouchés pour un secteur qui représente 25% du PIB, les autorités grecques misent désormais sur la venue de vacanciers durant la saison creuse. "D'une destination seulement estivale (de type) +mer, soleil et sable+, la Grèce veut devenir une destination (de vacances) tout au long de l'année", assure ainsi le ministre grec du Tourisme, Vassilis Kikilias.