Mer Méditerranée : six personnes mortes, 30 portées disparues dans le naufrage de leur embarcation

Six migrants tentant de rallier illégalement l’Europe sont morts noyés jeudi et trente autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Tunisie, selon les autorités et le Croissant rouge. Trente-quatre autres migrants ont pu être sauvés par des unités maritimes militaires et de la garde-côte après le naufrage du bateau les transportant au large de Zarzis dans le sud-est de la Tunisie, a précisé à l’AFP Mohamed Zekri, porte-parole du ministère tunisien de la Défense.