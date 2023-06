Mer, lacs, fleuves, rivières : avec les fortes chaleurs, les Belges cherchent à se rafraîchir

Plus de doute, avec les fortes chaleurs, l’été est définitivement bien installé. Si certains et certaines en profitent pour se dorer la pilule, d’autres cherchent surtout à se rafraîchir. Et des endroits pour se baigner en Belgique, il n’en manque pas comme au lac de Bütgenbach, en région liégeoise.

"Si vous vous mettez pendant une heure ou deux au soleil et puis que vous allez vous rafraîchir dans l’eau, attention parce que ça peut être dangereux", avertit toutefois Philip Gladieux, responsable des moniteurs et maître nageur. Car si la température de votre corps monte jusqu’à 40 degrés, alors que celle de l’eau ne dépasse pas les 20, "ça peut créer un choc", précise Philip Gladieux.