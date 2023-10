Mer du Nord : l’île énergétique Princesse Elisabeth obtient son permis, les travaux commenceront début 2024

L’île Princesse Elisabeth, la future île énergétique belge, a obtenu son permis d’environnement. Les travaux de construction pourront donc commencer en mars 2024, annonce mardi Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension. Le coût total du projet a récemment été revu à la hausse : 3,566 milliards d’euros, soit un milliard de plus que prévu.

Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, vient d’approuver le permis d’environnement pour ce projet, "maillon essentiel de notre futur approvisionnement énergétique". Il s’agira de la première île énergétique artificielle au monde. Sa construction durera environ deux ans, jusqu’en août 2026. Elle verra le jour à 45 km du littoral et servira de hub énergétique pour raccorder de nouveaux parcs éoliens et de futures interconnexions (avec le Royaume-Uni et le Danemark) au réseau électrique terrestre belge, explique Elia.

À Flessingue, aux Pays-Bas, un consortium composé des entreprises belges de construction maritime DEME et Jan De Nul a déjà entamé l’aménagement du chantier pour la construction des caissons (fondations en béton). De son côté, Elia met la touche finale à son 'nature inclusive design' pour l’île, qui sera présenté plus tard cette année, indique l’entreprise. Le projet a ainsi été examiné avec des experts externes afin de déterminer quels éléments adapter ou ajouter en vue de favoriser la biodiversité sur l’île et aux alentours.