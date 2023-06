Meowtallica : ce musicien reprend "Master of puppets" avec des miaulements de chats

Metallica + des miaulements de chats = la vidéo WTF du jour que vous n'attendiez pas.

Un peu de légèreté en ce jeudi matin. Parfois, quand on navigue dans le feed d'actualité de notre réseau social préféré et au milieu de tas d'informations déprimantes liées à l'actualité récente, on tombe sur LA vidéo qui arrive à nous faire sourire et à donner plus de lumière à notre journée. C'est le cas de celle que nous vous proposons aujourd'hui.

On y voit un musicien (et influenceur) nommé Rob Couture (mais dont le pseudo sur les réseaux est tweedlydeedly) jouer le cultissime "Master of puppets" à l'aide d'un clavier pour enfant dont chaque note reproduit le miaulement d'un chat.

La vidéo a été publiée sur le réseau social TikTok le mois dernier et a accumulé plus de 652000 likes et des milliers de commentaires enthousiastes.

Découvrez cette création originale ci-dessous :