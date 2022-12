Menu des fêtes : "Il faut que ces augmentations cessent, ce n’est plus possible de continuer dans une spirale comme ceci"

Un cappuccino d’écrevisses et potimarron, suivi par un chapon truffé au panais rôti à la vanille, pour terminer par la bûchette aux poires, chocolat et spéculoos. C’est un des menus de fête que propose Pierre-Emmanuel Dengis, traiteur événementiel pour les grands évènements dans la région de Huy, entre Liège et Namur. Mais il propose aussi des plats à emporter en ces périodes de fêtes. Le 23 décembre est-il, comme on le suppose un jour de rush en cuisine ?

"Oui, un peu, en effet. Là, on est dans les préparations de dernière minute : emballage, paquetage, on termine les sauces, les derniers condiments, etc. On s’affaire donc à préparer les derniers bons petits plats pour les fêtes de Noël, oui, tout à fait.", nous dit Pierre-Emmanuel Dengis.

Mais l’augmentation des prix des marchandises et des matières premières est une réalité. Dans ce contexte, a-t-il été plus difficile de préparer de bons petits plats cette année ou de préparer un menu de fête ?

"C’est évident que ce n’est jamais facile, comme pour tout le monde", explique Pierre-Emmanuel Dengis. Ce traiteur a décidé de garder ses tarifs identiques par rapport à l’année passée. "On avait déjà fait une petite augmentation. Mais on ne peut pas commencer à faire des tarifs trop élevés, des menus à 70 € et trois services, ce n’est pas possible, surtout à emporter. Donc, on a décidé de garder cette politique de non-augmentation cette année."