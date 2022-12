Menu de Noël : les crustacés sont-ils réellement bons pour la santé ?

Les huîtres

On va plutôt les manger crues, c’est le plus facile. Avec un peu de citron ou de vinaigre, d’échalote, sel et poivre. Mais bien sûr elles peuvent aussi se manger chaudes. Et même au barbecue.

Crabe ou homard

Le mieux si vous les cuisez vous-même, c’est de les plonger dans l’eau bouillante avec oignons coupés en morceaux et des boules de poivres, de laisser bouillir mais seulement quelques minutes et ensuite de retirer du feu et de cuire avec le couvercle mais le feu éteint pendant 20-30 minutes et vous avez alors un résultat très tendre. Et si vous voulez vous épargner ça, vous les achetez déjà cuits, mais c’est souvent moins bon.