Некомерційна асоціація Mentor Jeunes шукає сім'ї для неповнолітніх | L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des mineurs

ASBL Mentor Jeunes шукає сім’ї для неповнолітніх іноземців без супроводу, MENA. Це молоді люди віком до 18 років, які прибули на територію Бельгії без батьків або законних представників. Як правило, цих молодих людей спочатку приймають у центри (Fedasil, Червоний Хрест, план MENA). Проект прийомної сім’ї "Mentor Jeunes" є альтернативою центрам для молодих людей, умови життя яких у громаді не дозволяють їх психологічного, соціального та освітнього розвитку. Через війну в Україні Головне управління допомоги молоді та CAP48 фінансують нові прийомні сім’ї.

Некомерційна організація Mentor Jeunes шукає нових сімей-кандидатів для прийому UFM віком від 14 до 17 років. Переважно сім’ї, здатні прийняти в середньостроковій та довгостроковій перспективі (принаймні один рік). Роль Mentor Jeunes полягає в тому, щоб гарантувати індивідуальну підтримку, адаптовану до запитів і потреб UM та сімей, протягом усього періоду прийому та до досягнення молодою людиною повноліття. Стати приймаючою сім’єю для MENA означає надати молодій людині з особливою історією можливість відновити себе в людяному, теплому, стимулюючому та обнадійливому оточенні.

Проект прийомної сім’ї для MENA відкритий для будь-якої конфігурації сім’ї (сім’ї з одним батьком, молоді пари, самотні люди, люди похилого віку тощо). форму реєстрації на інформаційну сесію (доступну на веб-сайті у вкладці "Agir avec nous": https://www.mentorjeunes.be/agir-avec-nous/) та надіславши на адресу: info@mentorjeunes.