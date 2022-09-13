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Ukraine - Україна

Некомерційна асоціація Mentor Jeunes шукає сім'ї для неповнолітніх | L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des mineurs

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

ASBL Mentor Jeunes шукає сім’ї для неповнолітніх іноземців без супроводу, MENA. Це молоді люди віком до 18 років, які прибули на територію Бельгії без батьків або законних представників. Як правило, цих молодих людей спочатку приймають у центри (Fedasil, Червоний Хрест, план MENA). Проект прийомної сім’ї "Mentor Jeunes" є альтернативою центрам для молодих людей, умови життя яких у громаді не дозволяють їх психологічного, соціального та освітнього розвитку. Через війну в Україні Головне управління допомоги молоді та CAP48 фінансують нові прийомні сім’ї.

Некомерційна організація Mentor Jeunes шукає нових сімей-кандидатів для прийому UFM віком від 14 до 17 років. Переважно сім’ї, здатні прийняти в середньостроковій та довгостроковій перспективі (принаймні один рік). Роль Mentor Jeunes полягає в тому, щоб гарантувати індивідуальну підтримку, адаптовану до запитів і потреб UM та сімей, протягом усього періоду прийому та до досягнення молодою людиною повноліття. Стати приймаючою сім’єю для MENA означає надати молодій людині з особливою історією можливість відновити себе в людяному, теплому, стимулюючому та обнадійливому оточенні.

Проект прийомної сім’ї для MENA відкритий для будь-якої конфігурації сім’ї (сім’ї з одним батьком, молоді пари, самотні люди, люди похилого віку тощо). форму реєстрації на інформаційну сесію (доступну на веб-сайті у вкладці "Agir avec nous": https://www.mentorjeunes.be/agir-avec-nous/) та надіславши на адресу: info@mentorjeunes.

 

L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des mineurs

L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des Mineurs Etrangers Non-Accompagnés, les MENA. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans arrivés sur le territoire belge sans leurs parents ou représentants légaux. Généralement, ces jeunes sont d’abord accueillis dans des centres (Fedasil, Croix-Rouge, plan MENA). Le projet de famille d’accueil de " Mentor Jeunes " est une alternative aux centres pour les jeunes dont les conditions de vie en collectivité ne permettent pas leur épanouissement psychologique, social et éducatif. En raison de la guerre en Ukraine, de nouvelles places en famille d’accueil ont été financées par l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse et CAP48.

L’ASBL Mentor Jeunes recherche de nouvelles familles candidates à l’accueil de MENA âgés de 14 à 17 ans. Principalement des familles capables d’accueillir sur le moyen-long terme (au moins un an). Le rôle de Mentor Jeunes est de garantir un accompagnement individualisé et adapté aux demandes et aux besoins des MENA et des familles, tout au long de l’accueil et ce jusqu’à la majorité du jeune. Devenir famille d’accueil pour MENA, c’est donner la possibilité à un jeune ayant une histoire particulière de se reconstruire dans un environnement humain, chaleureux, stimulant et rassurant.

Le projet de famille d’accueil pour MENA est ouvert à toutes les configurations familiales (familles monoparentales, jeunes couples, célibataire, personnes âgées, …) Les personnes et familles souhaitant en savoir davantage sur le projet peuvent s’adresser directement à l’ASBL Mentor Jeunes en complétant le formulaire d’inscription pour une séance d’information (disponible sur le site dans l’onglet " Agir avec nous " : https://www.mentorjeunes.be/agir-avec-nous/) et en l’envoyant à l’adresse : info@mentorjeunes.be

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