Некомерційна асоціація Mentor Jeunes шукає сім'ї для неповнолітніх | L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des mineurs

L’ASBL Mentor Jeunes recherche des familles pour accueillir des Mineurs Etrangers Non-Accompagnés, les MENA. Ce sont des jeunes de moins de 18 ans arrivés sur le territoire belge sans leurs parents ou représentants légaux. Généralement, ces jeunes sont d’abord accueillis dans des centres (Fedasil, Croix-Rouge, plan MENA). Le projet de famille d’accueil de " Mentor Jeunes " est une alternative aux centres pour les jeunes dont les conditions de vie en collectivité ne permettent pas leur épanouissement psychologique, social et éducatif. En raison de la guerre en Ukraine, de nouvelles places en famille d’accueil ont été financées par l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse et CAP48.

L’ASBL Mentor Jeunes recherche de nouvelles familles candidates à l’accueil de MENA âgés de 14 à 17 ans. Principalement des familles capables d’accueillir sur le moyen-long terme (au moins un an). Le rôle de Mentor Jeunes est de garantir un accompagnement individualisé et adapté aux demandes et aux besoins des MENA et des familles, tout au long de l’accueil et ce jusqu’à la majorité du jeune. Devenir famille d’accueil pour MENA, c’est donner la possibilité à un jeune ayant une histoire particulière de se reconstruire dans un environnement humain, chaleureux, stimulant et rassurant.

Le projet de famille d’accueil pour MENA est ouvert à toutes les configurations familiales (familles monoparentales, jeunes couples, célibataire, personnes âgées, …) Les personnes et familles souhaitant en savoir davantage sur le projet peuvent s’adresser directement à l’ASBL Mentor Jeunes en complétant le formulaire d’inscription pour une séance d’information (disponible sur le site dans l’onglet " Agir avec nous " : https://www.mentorjeunes.be/agir-avec-nous/) et en l’envoyant à l’adresse : info@mentorjeunes.be