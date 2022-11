Mentissa sort aujourd’hui son premier album : “La Vingtaine”

Parmi les talents belges qui s’exportent, on peut désormais compter sur la chanteuse Mentissa ! On l’a découverte dans The Voice France où elle s’est hissée jusqu’à la finale. Elle n’a pas remporté le trophée de la 10ᵉ saison, mais la flamande de 22 ans a tout gagné en participant au télécrochet. Après l’avoir emmenée en tournée pour assurer ses premières parties, son coach Vianney lui a écrit le tube "Et Bam", disque d’or, streamé près de 15 millions de fois. Un premier titre qui annonçait bien vite un album. Le voici, il s’intitule “La Vingtaine” : entre Pop façon Adèle et chanson française classique, onze titres qui confirment la maturité de cette jeune chanteuse à l’éclosion fulgurante.