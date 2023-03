Mentissa parle de sa vie amoureuse et de son envie d’être maman

Actuellement en tournée et de passage en Belgique le 16 novembre 2023 au Cirque Royal, Mentissa déclare que son homme devrait la rejoindre prochainement : "Il est très présent. D’ailleurs, dès qu’il le pourra, il me rejoindra. C’est précieux. Je peux être au bout du monde, si j’ai quelqu’un que j’aime avec moi, ça m’ancre, je me sens comme chez moi…"

Mentissa, qui avait déclaré s’identifier à la chanteuse Adèle, annonce vouloir être maman : "Dans 10 ans, j’aimerai avoir deux enfants, car je n’aime pas les chiffres impairs. J’espère que j’aurai bien bossé et que j’aurai un peu de sous. Les grandes villas ne m’intéressent pas, mais je veux quand même m’offrir une belle maison pour que toute la famille puisse venir. Sur la localisation, il va falloir négocier parce que mon chéri est du sud, et moi, de Belgique… Il va falloir couper la poire en deux !"

On espère que les rêves de Mentissa pourront se réaliser dans les prochaines années.