Mentissa nous offre un moment magique avec une reprise de France Gall sur VivaCité

Alors qu’un nouveau single est prévu pour la rentrée, Mentissa nous a offert une magnifique version live de son premier titre "Et bam" lors de la Session privée de VivaCité. Avant ça, la chanteuse belge a suspendu le temps avec une reprise de France Gall, "Evidemment". Un moment unique à réécouter sur VivaCité.

C’est au studio bruxellois de l’ICP que VivaCité a organisé sa dernière Session privée. On peut y écouter Mentissa, la gagnante de The Voice Kids Vlaanderen en 2014 (elle participera aussi à The Voice of Holland en 2019). Mais vous la connaissez probablement par son passage dans la 10e saison de The Voice France, où elle arrive en finale avec son coach Vianney. Vianney qui ne la laisse pas tomber après l’émission puisqu’il lui écrit son premier single l’époustouflant "Et bam" à retrouver en live ci-dessus.

Écoutez dès maintenant les deux prestations et retrouvez l’émission complète avec Christophe Willem (qui a notamment dévoilé un titre inédit), mais aussi Charles, ML et Rori sur Auvio.