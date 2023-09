Mentissa : "J’étais très attirée par ce big american dream"

Appuyez sur votre buzzer ce vendredi soir, pour la venue dans Plan Cult de la chanteuse et nouvelle coach The Voice Belgique : Mentissa !

Cette semaine, Félicien rencontre Mentissa l’étoile montante de la scène musicale belge ! Elle se confie sur ses débuts et notamment sa découverte de la série Glee qui lui donne le goût du chant et fait naître en elle des envies d’american dream. Quelques années plus tard, elle est propulsée sur le devant de la scène lorsqu’elle remporte "The Voice Kids" Belgique en 2014. Son histoire avec The Voice continue cette fois en France, lors de sa participation à l’émission en 2021. Vianney la repère et l’emmène jusqu’en finale de cette 10e saison. Dès sa sortie, le chanteur lui écrit la chanson "Et Bam", un titre fort en émotions qui marque le passage de Mentissa dans la cour des grands. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l’équipe des juges de la onzième saison de "The Voice Belgique". Avec son expérience, elle est prête à guider et inspirer la nouvelle génération de talents musicaux en Belgique.