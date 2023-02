Mentissa dans les pas d’Adèle ? "C’est l’artiste à laquelle je m’identifie le plus"

C’est la Semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF. Votre radio VivaCité, révélatrice de talents, met en avant cinq nouveaux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jeudi, c’est Mentissa qui nous rend visite avec son titre Balance.

Pourtant la chanson n’est pas sa toute première vocation : "je voulais être danseuse quand j’étais petite", confie Mentissa. Puis c’est la série Glee qui lui a donné le déclic vers 12 ans : "ils reprenaient des vieilles chansons, des classiques, et je trouvais ça super", se souvient-elle. "C’est comme ça que j’ai commencé à chanter".

Depuis, elle a été touchée par de nombreux autres artistes, comme Ed Sheeran, "le premier artiste qui m’a fait quelque chose", Sia, "le plus beau timbre de voix au monde", Vianney, Maître Gims, Stromae, et surtout Adèle, qui l’a beaucoup influencée : "c’est l’artiste à laquelle je m’identifie le plus et le mieux."