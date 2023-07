Mentissa, coach de The Voice Belgique : "Je vais pouvoir redonner ce que cette émission m’a donné"

Devenir coach à The Voice, on peut dire que tu as bouclé la boucle ?

On peut dire que la boucle est bouclée oui parce que moi je viens de là, c’est un peu ma maison. C’est ce qui m’a permis d’être la chanteuse que je suis aujourd’hui. The Voice m’a donné des choses et à mon tour, je vais pouvoir redonner ce que cette émission m’a donné. Il y a un côté très beau et symbolique dans cette histoire.