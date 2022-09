Contrairement aux idées reçues, les règles ne sont plus l'apanage des femmes. Si les hommes ne sont pas directement concernés, ils s'y intéressent désormais de plus en plus pour en parler avec leur(s) fille(s), surtout lorsqu'ils les élèvent en solo.

Et c'est loin d'être aisé alors qu'eux-mêmes ne se sentent pas assez informés et ressentent un certain malaise au moment de rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée dans plusieurs pays à travers le monde.