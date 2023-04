Ménopause et sexualité : une start-up invente un patch de testostérone pour les femmes.

L’entreprise britannique a conçu un patch qui permet une libération contrôlée et régulière de testostérone, spécialement pour les femmes ménopausées. Cette technologie innovante est différente des autres patchs de testostérones disponibles sur le marché, qui ont recours à des adhésifs à base de gel pour libérer la testostérone.

Il est également plus petit, ce qui le rend plus pratique et plus discret à porter. Si le patch obtient l'approbation réglementaire, il sera introduit au Royaume-Uni et sera le seul patch de remplacement de testostérone disponible dans le monde.

En 2019, une étude américaine rapportait que 40% des femmes de plus de 60 ans ont une faible libido à cause des symptômes liés à la période post-ménopause, notamment la sécheresse vaginale. Depuis 2015, le National Institute for Health and Care Excellence, un organisme anglais dépendant du Ministère de la santé, recommande un apport supplémentaire de testostérone pour les femmes ménopausées en perte de libido si le Traitement Hormonal Substitutif (THS) ne suffit pas.