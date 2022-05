Menée 1 set à 0, Van Uytvanck profite de l’abandon d’Ann Li pour filer au second tour

Alison Van Uytvanck n’a pas du tout convaincu pour son entrée en lice à Roland Garros mais a profité de l’abandon d’Ann Li pour s’offrir son ticket pour le deuxième tour. Menée 3-6 2-3, la Belge était bien mal embarquée dans la rencontre et ce coup du sort à son avantage

Ann Li (WTA 64) qui n’a pas joué sur terre battue cette saison réalise pourtant le meilleur début de match. Si Van Uytvanck (WTA 61) réalise le premier break du match pour mener 1-0 d’entrée, elle perd ensuite ses deux mises en jeu et se retrouve menée 1-3 et même 1-4 après le jeu de service de l’Américaine.

La Belge reprend le match en main et conserve facilement sa mise en jeu avant de s’octroyer deux balles de débreak qu’elle ne parvient pas à concrétiser. Menée 2-5, la Belge est sous pression dans cette première manche mais ne tremble pas et conserve sa mise en jeu pour revenir à 3-5 avant de se créer deux nouvelles balles de break mais encore une fois, elle ne parvient pas à concrétiser et doit laisser filer le premier set 3-6.

La deuxième manche commence mal pour Alison Van Uytvanck qui passe à côté de son premier jeu de service et se retrouve déjà breakée et menée 0-1. Mais la Belge ne baisse pas les bras et débreake immédiatement pour recoller à 1-1. Trop inconstante, elle doit cependant encore faire face à une balle de break dans le jeu suivant qu’elle ne parvient pas à sauver. Elle commet une grosse faute de coup droit après avoir pourtant dominé l’échange et se retrouve menée 1-2.

Ann Li ne semble pourtant pas imprenable et n’est pas à 100% physiquement. L’Américaine fait appel au kiné pour soigner une épaule droite qui la gêne visiblement. Elle remporte son jeu de service et mène 1-3. Van Uytvanck conserve sa mise en jeu et revient à 2-3.

Coup de théâtre ensuite, Ann Li jette l’éponge alors qu’elle mène et offre donc la qualification à Van Uytvanck alors que la Belge était menée 3-6 2-3. Au deuxième tour, Van Uytvanck affrontera la gagnante du duel opposant Coco Gauff à Rebecca Marino.