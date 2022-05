Mené deux sets à zéro, Tsitsipas se fait peur mais renverse Musetti, Simon crée la surprise face à Carreño Busta

Stéfanos Tsitsipas a eu chaud, très chaud mais est parvenu à renverser le courageux Lorenzo Musetti dans la nuit de mardi à mercredi, au premier tour de Roland-Garros. Mené deux sets à zéro, le Grec, 4e mondial, s’est réveillé à temps dans le 3e set pour finalement s’imposer 3 sets à 2 (5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2).

À minuit et demi passé, et après 3h34 min de match, Tsitsipas a eu le dernier mot. Le Grec aux boucles blondes avait pourtant pris le meilleur départ en s’échappant 4 jeux à 1 dans la première manche. Non seulement Musetti est revenu, mais il a remporté dix des onze jeux suivants jusqu’à mener 7-5, 4-0 dans le deuxième set, finalement empoché 6-3 après un débreak de Tsitsipas.

On joue depuis un peu moins de deux heures quand l’Italien de vingt ans se retrouve dans la même position qu’un an plus tôt, quand il a mené deux sets à zéro face au N.1 mondial Novak Djokovic, alors en huitièmes de finale, pour son premier Roland-Garros. Il avait fini par abandonner dans le cinquième set (6-7, (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0) contre le Serbe.

Comme Djokovic en 2021, Tsitsipas a su se ressaisir dos au mur : tant dans la troisième que la quatrième manche, il a réalisé un break d’entrée – même blanc dans le premier cas -, puis un deuxième pour les empocher.

Il a réussi la même chose dans le set décisif, grâce à un smash expédié dans le filet par Musetti (2-0). Puis un deuxième smash vendangé a coûté à l’Italien un deuxième et ultime break.

Au deuxième tour, Tsitsipas affrontera le qualifié tchèque Zdenek Kolar (134e).

Avec Rafael Nadal, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz tous les trois dans la moitié haute du tableau masculin, il fait figure de grand favori dans la partie basse.

Le Grec de 23 ans signe une saison sur terre battue convaincante : il s’est imposé au Masters 1000 de Monte-Carlo, comme en 2021, a atteint les demi-finales à Madrid et la finale à Rome. Avec 32 victoires, dont quinze sur ocre, il est le joueur le plus prolifique en 2022.

À 23 ans, Tsitsipas dispute son sixième Roland-Garros. Jusque-là, il a progressé à chacune de ses participations : 1er tour en 2017, deuxième en 2018, huitièmes de finale en 2019, demi-finales en 2020 et finale en 2021.

Musetti, lui, court toujours après une première victoire contre un membre du top 5 (six défaites).

Dans l'autre rencontre de la nuit, Gilles Simon, 159e mondial, a créé la surprise en venant à bout de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, 18e au classement ATP. Le Français, 37 ans, s'est imposé 3 sets à 2 (4/6, 4/6, 6/4, 6/1, 4/6) au terme d'un véritable combat de 3h57 de jeu.