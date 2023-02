Mené deux fois, le Cercle arrache un point mérité face au Club dans le derby brugeois

Le 154e derby brugeois de l'histoire de la D1 n'a pas connu de vainqueur : le Cercle, supérieur à son adversaire, n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son voisin du Club (2-2) ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Pro League.

Mené à deux reprises, le Cercle a réussi à recoller au score pour arracher un point plus que mérité. Il intègre provisoirement le Top 8 avec 36 points alors que le Club, 43 points, conserve la quatrième place et est plus que jamais menacé par le Standard et Gand.

Vainqueurs 4-0 à l'aller, les Blauw & Zwart ont pris les commandes de la rencontre grâce à Noa Lang (21' 0-1) dont le but, d'abord annulé pour une possible position de hors-jeu de Ferran Jutglà, à l'assist, a finalement été accordé par Jonathan Lardot après intervention du VAR.

Au début de la seconde période, le Cercle, qui s'était créé les plus belles occasions avant la pause, a égalisé via son attaquant Kevin Denkey (51' 1-1).

Sous le regard de Domenico Tedesco, présent en tribune pour suivre la prestation des Diables Rouges (et de ceux susceptibles d'intégrer la sélection), Simon Mignolet a ensuite enchaîné les arrêts et justifié son statut de Soulier d'Or.

Les sauvetages de l'ancien portier de Liverpool ont permis aux champions de Belgique en titre de rester dans le match. Et à vingt minutes du terme, une belle offensive des visiteurs a permis à Casper Nielsen de rendre un but d'avance aux Blauw & Zwart d'une superbe frappe (71' 1-2).

Un avantage aussi flatteur qu'éphémère : après un coup de coin parfaitement donné par l'excellent Hugo Siquet, le jeune Thibo Somers, déjà à l'assist sur le premier but du Cercle, a égalisé d'un coup de tête rageur (78' 2-2). De quoi éviter une défaite qui aurait eu un goût très amer pour le Cercle, qui a dominé la majorité de la rencontre, et ses supporters.