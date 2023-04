Mené 3-0 après 15 minutes, Tottenham remonte 3 buts à Liverpool… mais se fait piéger dans les arrêts de jeu

L’hémorragie s’est ensuite stoppée, contre toute attente, et Tottenham s’est remis lentement sur de bons rails pour finalement trouver le chemin des filets avant la pause via Harry Kane (40e, 3-1) et manquer à deux reprises une ultérieure réduction de l’écart.

Sentant les Reds vaciller, les Londoniens ont mis une grosse pression en seconde période. Un double poteau, des occasions galvaudées et finalement la réduction de l’écart 3-2 signée Heung-Min Son (77e, 3-2). Le but égalisateur aurait pu tomber sur penalty mais une faute flagrante sur Richarlison n’a pas été signalée. Le Brésilien s’est fait justice lui-même dans les arrêts de jeu pour égaliser à 3-3 (90e+3)... et s’offrir son premier but de la saison en Premier League. Remontée complétée et mission accomplie ? Non ! Liverpool a douché les Spurs à la 90e+4 via Diogo Jota, auteur du 4-3 définitif en faveur de Liverpool.

Parti fin mars, Antonio Conte a laissé un grand vide derrière lui. Son adjoint Cristian Stellini lui a succédé mais n’aura pas laissé un bon souvenir (2 défaites, 1 partage, 1 victoire), bouclant son aventure par cette humiliation 6-1 contre Newcastle.

Repris par l’ancien de la maison Ryan Mason, intérimaire jusqu’en fin de saison, Tottenham n’a toujours pas gagné sous ses ordres mais a au moins montré qu’il avait du répondant. Mercredi, les Spurs avaient en effet partagé 2-2 contre Manchester United après avoir été menés 0-2.