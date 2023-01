Mené 2 sets à rien, Murray régale en défense, revient et s’impose en 5h45 face à Kokkinakis

Après s’être offert Berrettini au premier tour lors d’un match somptueux en cinq sets qui a duré près de cinq heures, Andy Murray s’est à nouveau imposé, au second tour cette fois et face à Kokkinakis. Au prochain, le triple vainqueur en Grand Chelem affrontera Bautista Agut.

Andy Murray a beau n’être plus que 66e mondial, il a encore prouvé ce jeudi qu’il restait un joueur de qualité. Notamment dans le 3e set, Murray s’est rappelé pourquoi il a été numéro un mondial en défendant comme jamais sur un point de service de Kokkinakis. Il a été recherché pas moins de quatre smashes d’attaque de l’Australien avant que ce dernier n’envoie la balle dans le filet.

Mené deux sets à rien, Murray a totalement renversé le match et s’est finalement imposé en cinq sets (4-6/6-7/7-6/6-3/7-5). La rencontre a durée 5h45 et a presque battu le record à l'Open d'Australie qui reste donc toujours la finale remportée par Djokovic contre Nadal en 2012 disputée durant 5 heures et 53 minutes.

"C'était incroyable, il a très bien servi, mais j'ai joué de mieux en mieux et... oui, j'ai un gros cœur", a lancé l'Écossais qui avait déjà mis 4h49 pour venir à bout de l'Italien Matteo Berrettini (14e) en cinq sets et en ayant sauvé une balle de match au premier tour.

"Remonter deux sets, je l'ai déjà fait ! Alors je me suis appuyé sur mon expérience, mon amour du jeu et de la compétition", a expliqué le Britannique dont le précédent match le plus long n'avait duré +que+ 5h07.

L'homme à la hanche d’acier affrontera au 3e tour Bautista Agut, 24e joueur mondial. Pour tenter un nouvel exploit.