Mené 2-0, Zulte-Waregem arrache un point au Standard qui pourra s’en vouloir

Pour cette 30e journée de Pro League, le Standard reçoit Zulte Waregem. Les Rouches devaient effacer la défaite face à Bruges du week-end passé. Si le Standard a mené 2-0, les Rouches ont été incapables de conclure. Zulte Waregem en a donc profité pour revenir à égalité et arracher un bon point. Au général, le Standard pourra s’en vouloir suite à la défaite du Club Bruges.

Le début de rencontre est rythmé. Le Standard presse haut et fait mal à Zulte Waregem. Balikwisha trouve la tête de Donnum qui met à côté (8e). Les locaux dominent et cela se traduit par un premier but. Fossey inscrit fait 1-0 à la 15e et inscrit son 2e but de la saison en championnat. Le plus dur est fait pour le Standard.

Zulte Waregem va passer tout près de faire 1-1, mais une position de hors-jeu permet au Standard de rester devant. Mais l’avertissement est là pour les Rouches qui continuent de pousser (Cimirot, tir du gauche à la 29e dans les mains du gardien).

Il n’y en a que pour le Standard en cette fin de période. Sur un centre de Balikwisha, Ohio croise trop sa tête à la 34e. Ce n’est que partie remise, car Noé Dussenne en profite pour doubler le score. C’est déjà le 5e but du défenseur central qui permet au Standard de conforter son avance. C’est 2-0 à la mi-temps.

Avec ce score, le Standard a fait le plus dur. Mais Zulte n’a pas dit son dernier mot et se procure deux belles opportunités (Ndour 47e, Brüls 67e), mais ne concrétise pas. On se dit que le Standard va mettre le 3e, pourtant Zulte revient à 2-1 à la 76e. Sur une superbe louche, Fadera vient faire douter les Rouches.

Ce but réveille un peu les hommes de Deila qui tentent de réagir et se procurent quelques possibilités (Perica 77e, Zinckernagel 82e). Mais Zulte y croit. On joue la 85e minute de jeu et Ndour vient faire 2-2. La tendance est inversée et Gano passe même tout proche de faire 2-3.

Avec ce résultat, les hommes de Ronny Deila restent 7e au classement général. Ils possèdent 46 points et comptent trois points de retard sur le Club Bruges 4e, deux sur La Gantoise 5e et Westerlo 6e. Zulte Waregem demeure 17e et avant-dernier avec 24 unités, autant qu'Ostende, 16e et à 3 longueurs d'Eupen, premier club qui échappe à la zone rouge.