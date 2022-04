Mené 2-0, le Real Madrid renverse Séville et s’impose grâce à un nouveau but de Benzema

Les Merengue reviennent sur la pelouse avec d’autres ambitions. Dès le début de la seconde période, le virevoltant Vinicius initie un beau mouvement avec Dani Carvajal qui trouve Rodrygo au premier poteau. Le Brésilien, déjà buteur face à Chelsea en Ligue des Champions, frappe en un temps et réduit l’écart pour remettre le Real sur les rails (2-1, 50').

Alors qu’on entre dans le dernier quart d’heure, Vinicius pense égaliser mais l’arbitre de la rencontre refuse le but pour une faute de bras limite du technicien brésilien (74'). Ce n’est que partie remise puisque quelques minutes plus tard, le réserviste Nacho, monté une minute plus tôt, remet les deux équipes à égalité d’un beau tir du pied droit après un centre en retrait de Carvajal. C’est déjà la deuxième passe décisive de la soirée pour le latéral espagnol.

Pas rassasié, le Real Madrid pousse et inscrit finalement le but de la victoire via l’inévitable Karim Benzema (90+2'), auteur de son 25e but en Liga cette saison. Les Madrilènes assoient donc encore un peu plus leur domination sur la Liga et infligent à Séville sa première défaite à domicile en championnat de la saison.