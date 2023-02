Mené 2-0, le Real Madrid en passe 5 à Liverpool et triomphe malgré une boulette de Courtois

Toujours dans la maîtrise – et proches du 3-1 avec Salah et Nunez – Liverpool a définitivement plongé à la 36e minute. Pressé par Vinicius, Alisson Becker a dégagé sur le Brésilien et regardé le ballon terminer au fond des filets. 2-2 contre le cours du jeu et un Liverpool complètement démoralisé avant la pause.

Au retour des vestiaires, la folle remontée du Real Madrid s’est concrétisée, une nouvelle fois grâce à l’apathie défensive des Reds. Eder Militao a ainsi pu faire 2-3 de la tête, totalement seul devant le petit rectangle, dès la 47e minute.

Le laxisme des défenseurs liverpuldiens était encore d’actualité 8 minutes plus tard lorsque Rodrygo et Vinicius combinaient trop facilement à l’abord du rectangle. Chanceux, Karim Benzema a profité d’une déviation de Joe Gomez et maximisé sa réussite pour faire 2-4.

La soirée cauchemardesque de Liverpool, incapable de déstabiliser à nouveau les madrilènes, s’est poursuivie après l’heure de jeu. Une perte de balle de Fabinho a lancé Luka Modric en contre. Vinicius et Benzema se sont chargés du reste avec le Français qui s’est permis de dribbler Alisson avant de faire 2-5, sans pitié pour ses adversaires.

Les Reds qui souhaitaient se venger après la finale de Champions League perdue l’an dernier ont manqué leur mission et devront réaliser un miracle au retour s’ils veulent rester dans la compétition.