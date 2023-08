Mendilibar lance Suso avant les tirs au but mais l’Espagnol ne frappe pas : "J’aurais dû laisser Lamela sur le terrain"

Le chrono du stade Georgios Karaiskakis affiche plus de trois minutes dans le temps additionnel. Le marquoir indique 1-1. Mendilibar appelle Rafa Mir et Suso. Les Espagnols remplacent Youssef En-Nesyri qui a ouvert le score et Erik Lamela. Le match se termine. Place aux tirs au but. Rafa Mir se charge de la deuxième tentative de Séville et la transforme. Les Cityzens ne ratent rien. Rakitic et Montiel répondent avant que Nemanja Gudelj n’échoue. Et donc, pas de traces de Suso parmi les cinq premiers tireurs andalous.



"J’aurais dû laisser Erik Lamela sur le terrain, c’était une erreur. S’il avait joué jusqu’à la fin, il aurait frappé un penalty", a déclaré Mendilibar à Marca. "J’ai pensé que les joueurs que j’ai fait entrer seraient également capables de tirer. Je ne dirai rien d’autre à ce sujet".



Pas besoin de citer Suso ou d’en dire plus pour comprendre le fond de sa pensée. On imagine que le coach aura une discussion avec son joueur. A sa décharge, l’ex ailier de l’AC Milan n’a tiré qu’un penalty (contre Empoli en 2017) dans sa carrière… et il l’a manqué.