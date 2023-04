La mendicité, un droit humain à respecter : la Ville de Liège est-elle dans l'illégalité ?

Un règlement de police concernant la mendicité est appliqué dans la ville de Liège. Celui-ci est trop restrictif pour l’institut fédéral des droits humains.

"C’est l’avis de la ligue des droits humains, annonce le bourgmestre de Liège Willy Demeyer. Il y en a d’autres. Nous verrons d’abord quel est l’avis de notre service juridique. Nous verrons comment il faut, le cas échéant, s’adapter. Ce n’est pas pour tout de suite, mais le débat est ouvert".

Même si le bourgmestre de Liège se dit ouvert au débat, les choses n'évolueront pas avant des mois. La Ville de Liège n'est pas la seule commune qui pose problème face à la jurisprudence de Conseil d’Etat et de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de mendicité. 265 villes sont concernées par le non-respect de cette jurisprudence et par la mise en place de "restrictions excessives à la mendicité". C’est ce que souligne l’institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.