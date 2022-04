Mendelssohn & Wagner revisités : Quand les marches nuptiales se font rock, pop ou rap

Valentine Jongen, YouTubeuse mais aussi musicologue, vous dévoile l’histoire pas si classique de chansons cultes. Parce qu’on l’ignore souvent mais, derrière certains grands tubes du XXe et du XXIe siècle, se cache une partition de musique classique. Spéciale marche nuptiale.

En cette période de l’année, les mariages reviennent tels des bourgeons. Qui dit printemps dit souvent mariages et, qui dit mariages, dit forcément musique. Et il existe la musique " classique " des mariages : la célèbre marche nuptiale.

Des marches nuptiales très célèbres il y en a deux : une de Félix Mendelssohn et l’autre de Richard Wagner. Ces marches nuptiales on les connaît tous mais on oublie souvent qu’elle viennent du grand répertoire. Et, comme beaucoup d’œuvres classiques, ces marches nuptiales ont inspirées les artistes du XXe et du XXIe siècle.