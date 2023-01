Menaces sur le ministre Collignon et des bourgmestres : une information judiciaire ouverte

Le ministre wallon des Pouvoirs Intérieurs, Christophe Collignon (PS) ainsi que l’actuel et l’ancien bourgmestre de Bertogne ont fait l’objet de menaces écrites.

Ces menaces sont prises au sérieux par le parquet du Luxembourg qui fait savoir que le procureur du Roi a "ouvert une information judiciaire. Divers devoirs d enquête ont été réalisés mais n’ont rien donné à ce stade. L’enquête se poursuit ".

L’auteur, toujours anonyme, prétend s’opposer à la fusion annoncée des communes de Bastogne et Bertogne.

Interrogé par la RTBF, le ministre Collignon précise que ce courrier le vise personnellement parce qu’il "a mis en place le mécanisme qui permet la fusion volontaire de communes". Les menaces sont précises : si la fusion devient opérante, il y aura des tués ! Et la lettre d’indiquer le ministre de tutelle et le bourgmestre et l’ancien bourgmestre de Bertogne, détaille Christophe Collignon.

"On vit en démocratie. Chacun a le droit d’exprimer son point de vue mais il faut le faire dans une certaine mesure", conclut-il.

L'actuel bourgmestre de Bertogne, Jean-Marc Franco, n'a pas souhaité faire de commentaires.