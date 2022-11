Menacés par la guerre en Ukraine, des chefs-d’œuvre modernistes trouvent refuge à Madrid

Le patrimoine culturel ukrainien paie, lui aussi, un lourd tribut à la guerre intentée contre le pays par la Russie. Des milliers d’objets d’art sont exposés à un risque élevé de vol et de trafic illicite. Le Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid s’évertue de lutter contre ce phénomène préoccupant à travers une nouvelle exposition, composée d’œuvres rescapées du conflit.

"In the Eye of the Storm : Modernism in Ukraine, 1900 – 1930s" regroupe 69 œuvres prêtées par plusieurs institutions culturelles ukrainiennes de premier plan, telles que le Musée national d’art d’Ukraine (Namu) et le Musée d’État du théâtre, de la musique et du cinéma d’Ukraine. La plupart d’entre elles ont été acheminées hors de l’Ukraine, le 15 novembre dernier, à bord d’un convoi secret, quelques heures avant que plusieurs villes du pays, dont Kiev, ne soient touchées par des frappes russes.

Une opération organisée en un temps record, selon Francesca Thyssen-Bornemisza, la mécène à l’origine de la mission de sauvetage et de l’exposition du Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. "Le convoi se trouvait à 400 kilomètres de [Kiev] lorsque le pire des bombardements a eu lieu", a-t-elle déclaré dans un communiqué, cité par Artnet News. "Alors que le convoi approchait de la frontière, en traversant à Rava-Ruska, un missile perdu est tombé accidentellement près du village polonais de Przewodow, non loin de la frontière avec l’Ukraine. L’OTAN était en état d’alerte et la Pologne s’est mise en session d’urgence".

D’ordinaire, une exposition telle que "In the Eye of the Storm : Modernism in Ukraine, 1900 – 1930s" nécessite au moins deux ans de planification, et non quelques semaines. Mais la gravité des menaces qui pèsent contre le patrimoine culturel ukrainien pousse à l’urgence. Francesca Thyssen-Bornemisza affirme :

Il devient de plus en plus évident que la guerre de Poutine contre l’Ukraine ne consiste pas seulement à occuper un territoire, mais aussi à contrôler le récit de la nation [ukrainienne].

L’exposition du Museo Nacional Thyssen-Bornemisza lutte contre ce phénomène en proposant au grand public de se plonger dans l’histoire du modernisme en Ukraine. Elle replace ce courant artistique dans le contexte du développement de la culture nationale ukrainienne et de l’art européen de la première moitié du XXe siècle, à travers les créations d’artistes comme Oleksandr Bohomazov, Vasyl Yermilov, Viktor Palmov et Anatol Petrytskyi.

Le grand public pourra découvrir "In the Eye of the Storm : Modernism in Ukraine, 1900 – 1930s" du 29 novembre 2022 au 30 avril 2023 au Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. L’ouverture de l’exposition sera l’occasion pour Museums for Ukraine, une initiative lancée par des acteurs du monde de l’art pour protéger le patrimoine culturel du pays de Volodymyr Zelensky, d’organiser un symposium. Un événement auquel participeront la princesse Laurentien des Pays-Bas, Pina Picierno, la vice-présidente du Parlement européen, ainsi que des commissaires et des représentants de la Commission européenne.

Après un séjour au Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, l’exposition "In the Eye of the Storm : Modernism in Ukraine, 1900 – 1930s" se tiendra du 3 juin au 24 septembre 2023 au musée Ludwig de Cologne.