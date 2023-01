Menaces envers Vincent Van Quickenborne : un cinquième suspect arrêté aux Pays-Bas

Trois suspects avaient été arrêtés aux Pays-Bas, à La Haye et Leischendam dans la nuit du 23 au 24 septembre. Un quatrième individu a également été interpellé à La Haye un jour plus tard. Les suspects ont été extradés vers la Belgique et sont depuis restés en détention provisoire.

Fin septembre, Van Quickenborne et sa famille ont pu quitter leur planque, mais depuis le 6 décembre ceux-ci ont dû se cacher à nouveau. Il n'est pas certain que la nouvelle arrestation change quoi que ce soit à cette situation.