Menaces envers Vincent Van Quickenborne : trois suspects libérés sous conditions

Une arme, un gilet pare-balles, des sangles et des bouteilles d'essence avaient été trouvés dans une voiture abandonnée non loin de chez lui. Le responsable politique et sa famille avaient alors été emmenés dans une maison sécurisée.

Six suspects arrêtés

Trois suspects avaient ensuite été arrêtés aux Pays-Bas, à La Haye et à Leidschendam, dans la nuit du 23 au 24 septembre.

Un quatrième, Leonard D.S. (29 ans) avait été appréhendé le lendemain à La Haye. Il aurait abandonné la voiture avec les objets suspects dans la nuit du jeudi 22 septembre, alors que les trois autres individus, Abdellatif M. (49 ans), Farzad Y. (20 ans) et Mohammed El Y. (21 ans), étaient allés le chercher sur place.

Les quatre criminels présumés avaient été remis à la Belgique et étaient depuis lors en détention provisoire.