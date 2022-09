Menaces envers Vincent Van Quickenborne : les quatre suspects néerlandais refusent leur remise à la Belgique

Les quatre suspects néerlandais interpellés dans le cadre de l'enquête sur les menaces pesant sur le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, restent en détention, a tranché lundi le procureur du Roi d'Amsterdam. Ils ont par contre tous les quatre refusé la procédure accélérée de remise à la Belgique. Le tribunal d'Amsterdam devra donc se prononcer dans les 60 jours sur une remise éventuelle.

Vincent Van Quickenborne a été placé sous sécurité renforcée samedi et il limitera fortement ses sorties ces prochains jours, voire semaines. Le parquet fédéral a été informé au cours de la semaine dernière d'une possible menace sur sa personne. Une enquête a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

Trois hommes, âgés de 20, 29 et 48 ans, ont été privés de liberté aux Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi. Ces interpellations ont eu lieu à La Haye, selon le parquet néerlandais. Le parquet fédéral belge a demandé leur transfèrement. Un quatrième suspect identifié, âgé de 21 ans, était activement recherché. Il a été arrêté à son tour dimanche. Tous les quatre ont vu leur détention prolongée lundi, aux mêmes conditions c'est-à-dire qu'ils ne peuvent entrer en contact qu'avec leurs avocats.