Menaces envers Vincent Van Quickenborne : le quatrième suspect recherché a été arrêté

Selon la VRT, il s’agirait d’une tentative d’enlèvement ourdie par le milieu de la drogue. Het Laatste Nieuws ajoute que "au moins" un fusil d’assaut et des bouteilles remplies d’essence ont été découverts à l’intérieur d’un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, repéré à proximité du domicile du ministre dans la banlieue de Courtrai.

Le ministre lui-même n’a pas exclu qu’il s’agisse de menaces provenant de trafiquants de drogue. La situation "me conforte dans ma conviction qu’il faut continuer à lutter. Les criminels se sentent acculés, et c’est légitime. Car nous continuerons de combattre le crime organisé, avec plus d’effectifs et de moyens qu’auparavant", a-t-il déclaré samedi.