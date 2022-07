Menaces envers les journalistes sur les réseaux sociaux : la justice dans l’impasse ?

Les agressions, la haine et les menaces n’épargnent personne sur les réseaux sociaux. Et les journalistes sont de plus en plus régulièrement pris pour cible. Problème ? Pour lutter contre cela, la justice belge ne dispose pas vraiment de levier.

L’administrateur de la RTBF, Jean-Paul Philippot, tire la sonnette d’alarme. Face à ce genre de situation, "on a pour habitude de systématiquement réagir et saisir les autorités judiciaires pour que le débat démocratique que le réseau social permet et qui est très riche ne devienne un espace où il y a une autorisation d’impunité à agresser et proférer dans certains cas des menaces de mort."