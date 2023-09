Menaces directes, démissions, mises en retrait, pétition : mais que se passe-t-il à Marseille ?

Dimanche dernier, Marseille obtient un nul laborieux face à Toulouse. Les supporters manifestent de plus en plus leur agacement auprès des joueurs via des "mouille le maillot ou casse-toi".

Le lendemain, lundi 18 septembre, une réunion entre direction et représentants des supporters est prévue de longue date. C’est lors de celle-ci que les représentants des supporters accusent le directoire de "copinage" et de malversations financières. Tout en demandant leur démission. "J’ai pu parler deux minutes, puis on m’a coupé et ça a dérapé très vite…" explique Pablo Longoria, le Président de l’OM, 48 heures après la réunion. "On nous a dit : 'Démissionnez tous les quatre' (Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur général Pedro Iriondo et le directeur financier Stéphane Tessier, ndlr), sinon c’est la guerre".

Pour le président la ligne rouge est franchie. Les dirigeants sont choqués et prennent officiellement du recul. Décision est prise qu’aucun des principaux dirigeants du club n’effectue le voyage à Amsterdam, où le club provençal affrontera l’Ajax ce jeudi soir.