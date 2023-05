Menace sur vos séries préférées : grève des scénaristes aux USA

Plus de séries Netflix jusqu’à nouvel ordre ? Et oui, les scénaristes américains sont en grève à Hollywood.

Ils veulent un meilleur salaire, des contrats plus stables et une plus grande part des bénéfices gagnés grâce au streaming. Jusqu’à aujourd’hui, les scénaristes ne gagnent pas plus d’argent si une série fait un gros succès en streaming. Du coup, ils ont essayé de négocier avec les studios et les plateformes (Paramount, Sony, Disney, Warner, Amazon, Netflix, Apple…), mais aucun accord n’a été trouvé.

Résultat : les émissions télévisées américaines sont à l’arrêt et il risque d’y avoir un gros retard dans les séries qui devaient sortir cette année. Du moins, les séries américaines.

Ce n’est pas la première fois que les scénaristes font grève. La dernière fois, c’était en 2007. Elle avait duré 100 jours et ça a coûté deux milliards de dollars au secteur. À ce stade, on ne sait pas te dire quelles séries exactement sont touchées par cette grève mais si ça dure longtemps. Il risque de ne pas avoir de nouvelles séries pendant un petit temps.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.