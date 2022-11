Menace sur la conciergerie du cimetière de Spa

La conciergerie du cimetière de Spa va-t-elle disparaître, ou en tout cas cesser d’exercer cette fonction ? C’est une question qui interpelle le groupe d’opposition Alternative Plus, à Spa. Et ça tombe bien puisque ce soir, il y a un conseil communal dans la ville d’eau, et ce groupe compte bien en profiter pour obtenir des éclaircissements.

Paul Mordan est un amoureux du patrimoine. Et au cimetière de Spa, du patrimoine funéraire digne d’intérêt, il y en a à foison. Alors quand il a lu dans les délibérations du Collège communal qu’il était envisagé de vendre la conciergerie du cimetière, et puisqu’il est conseiller communal, il a décidé de demander des comptes au Collège ce jeudi soir.

" On est vraiment interpellé pour voir comment va fonctionner le cimetière. Le concierge, il est là quasi en permanence, sept jours sur sept. Qui va pouvoir accueillir les personnes qui viennent voir leurs défunts ? Qui va pouvoir fermer les barrières, et à quelle heure ? Et puis aussi pour les ouvriers communaux qui viennent travailler dans le cimetière. On s’interroge vraiment. A la Toussaint, il y a quand même eu une dizaine d’appels de gens pour voir s’ils pouvaient venir, où les tombes se trouvaient, etc. Pour tout ça, il est important qu’il y ait un concierge et le jour où on retire cette fonction, où va-t-on aller ? ", s’interroge-t-il.

L’échevin des cimetières a réservé sa réponse pour le conseil communal, mais cette vente n’est apparemment envisagée qu’à l’horizon 2029, au moment de la fin de carrière de son occupant actuel. Quant aux modalités d’organisation après cette vente, elles ne sont pas encore décidées. L’échevin Paul Mathy précise de son côté que beaucoup de cimetières n’ont pas de concierge. Pas sûr que l’opposition s’en contentera.