Menace de grève chez Ryanair : "Lors de la grève fin avril, moins de 40% de nos vols belges ont été affectés" répond Michael O’Leary

Y aura-t-il des grèves chez Ryanair lors des départs en vacances fin juin et début juillet ? En Espagne, le personnel de cabine entend arrêter le travail pendant 6 jours à partir du 24 juin. D’autres pays, dont la Belgique, pourraient se joindre au mouvement. Il est question de la France, de l’Italie et du Portugal cela pourrait être une action coordonnée pour toute l’Europe. Mais cela ne semble pas inquiéter le patron de Ryanair, Michael O’Leary, qui s’est exprimé ce mardi à Bruxelles : "S’ils veulent faire grève fin juin, qu’ils fassent grève. On a déjà eu une grève en Belgique fin avril, moins de 40% de nos vols belges ont été affectés. Il n’y a pas de menace de grève en Irlande, en Italie, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie, au Portugal… Il y a des menaces du côté belge, par des syndicats que nous allons rencontrer ce mercredi. Et il y a une menace par des petit syndicats 'Mickey Mouse" espagnols qui représentent une minuscule minorité de notre personnel de cabine… et j’entends qu’il va y avoir une grève chez Ryanair ! Il y a des grèves chez Brussels Airlines presque chaque semaine et personne n’en parle !".

Quelque 281 vols avaient tout de même étés annulés en Belgique fin avril suite au mouvement de grève.