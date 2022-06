Menace de grève chez Brussels Airlines : la direction soumet des contre-propositions aux syndicats, qui se décideront jeudi

La direction de Brussels Airlines a soumis des contre-propositions aux syndicats dans le cadre du conflit social qui agite actuellement la compagnie aérienne belge, a-t-on appris mercredi auprès des syndicats chrétien CNE et socialiste BBTK/Setca. Les représentants des travailleurs vont être consultés dans les heures à venir mais, comme certains d’entre eux sont en vol, une décision quant à une potentielle action de grève a été reportée de 24 heures, à jeudi.

Fin de la semaine dernière, les syndicats des pilotes de Brussels Airlines avaient déposé en front commun un préavis de grève à durée illimitée. D’après une enquête récemment menée parmi les pilotes, 90% des sondés sont favorables à une action de grève.

Du côté du personnel de cabine, une même enquête avait été lancée auprès des stewards et hôtesses après l’échec de la réunion de conciliation du début de la semaine passée. Les réponses étaient attendues pour ce mercredi et, en fonction des résultats, les syndicats devaient ensuite décider d’à leur tour déposer ou non un préavis de grève et, le cas échéant, d’annoncer les dates des actions. Celles-ci pourraient alors avoir lieu à la fin du mois ou début juillet et s’étendre sur trois jours.

Les pilotes et le personnel de Brussels Airlines avaient déjà fait grève en décembre, pour protester contre une forte pression de travail mais aussi la non-indexation du plan cafétéria (budget pour les avantages extra-légaux) des pilotes. Il s’agissait alors d’une grève de 24 heures. Selon les trois syndicats, rien n’a été fait pour résoudre les problèmes soulevés à ce moment et la situation ne s’est pas vraiment améliorée.