Memphis Depay officiellement à l'Atletico Madrid, une drôle de clause autour de Yannick Carrasco fait partie du contrat

Accord trouvé entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone au sujet de Memphis Depay ! Les deux clubs viennent en effet d'annoncer que le Néerlandais était officiellement transféré chez les Colchoneros contre la somme de 3 millions d'euros. Depay rejoint donc la capitale espagnole jusqu'en 2025, soit pour deux saisons et demi. Il s'est d'ailleurs déjà entraîné avec les Madrilènes ce jeudi et a été présenté ce vendredi. Depay vient ainsi combler le trou laissé par Joao Felix, parti à Chelsea.

Chose assez surprenante, le Barça a ajouté que l'accord comprenait une "option préférentielle et non obligatoire pour l'achat de Yannick Carrasco."

Alors, qu'est ce que ça veut dire ? Difficile à déchiffrer. Peut-être que le Barça a la priorité (par rapport à d'autres clubs) pour attirer notre compatriote mais qu'il n'est pas obligé de l'acheter. Alors, les Blaugrana vont-ils le faire ? La presse espagnole avait l'air assez affirmative ces derniers jours. Reste à voir si le deal va se concrétiser.