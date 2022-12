Memphis Depay, Joao Felix… à Chelsea, l’amour est dans le prêt

9e de Premier League et à belle distance (déjà) de la tête de course (-19 sur Arsenal !) Chelsea est l’une des déceptions de ce début de saison. Incapables de se sublimer et de trouver un zeste de continuité, les joueurs londoniens ont provoqué la chute de leur entraîneur Thomas Tuchel, remplacé au pied levé par Graham Potter, l’ancien coach de Brighton.

Malheureusement, le changement de coach n’a pas provoqué d’électrochoc puisque les Blues ont enquillé deux défaites consécutives juste avant la trêve (Newcastle et Arsenal). Malgré un mercato estival bling-bling au possible et 284 millions de livres déboursés (Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly Wesley Fofana, Marc Cucurella…), les Blues restent donc pour l’instant l’une des énigmes de la saison en Premier League.

Résultat, les insatiables dirigeants, uniquement focalisés sur le Top 4, pourraient faire des folies… dès cet hiver. Selon The Athletic, souvent bien informé, les Londoniens lorgneraient un attaquant de pointe et un défenseur central.

Jusque-là, rien de surprenant. Sauf que, malgré la menace du fair-play financier qui plane toujours au-dessus de leur tête, les dirigeants londoniens seraient prêts à faire des folies cet hiver… et l’été prochain. Même si, pour l’instant, ils partiraient plutôt sur des prêts, histoire de…

​​​​​​