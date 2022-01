"Memory Box" : le film libanais qui fait écho au présent et au passé du pays

Entre pandémie et explosion au port de Beyrouth, leur film fait figure de rescapé : un couple de réalisateurs libanais sort "Memory Box", plongée façon puzzle dans la mémoire d’une famille de la diaspora libanaise installée à Montréal (Canada).

Le troisième film de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, artistes contemporains exposés dans le monde entier (Tate Modern de Londres, Centre Pompidou à Paris, MoMa à New York…), qui ont reçu en 2017 le prix Marcel-Duchamp, aurait bien pu ne pas voir le jour.

Le tournage s’est terminé juste avant l’explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts et 6.500 blessés, et détruit sous leurs yeux des quartiers de la capitale libanaise.