“Memories Recorder” : une cure de jouvence pour les vidéos familiales

Afin de répondre à de multiples demandes, "Memories Recorder" s'occuper de numériser différents formats de vidéos qui ne sont généralement plus utilisés aujourd'hui : l'entreprise digitalise des cassettes (VHS, Digital8, Hi8, MiniDV, cassette audio) comme de bobines (Super 8, 8mm, 9,5mm, 16mm). Outre la qualité et le grain de l'image, Roch de Wasseige voit une différence notable entre ces vidéos du passé et celles d'aujourd'hui. "On a constaté qu'une cassette de l'époque couvre beaucoup de temps. 60 minutes c'était une année d'enfance. Mais aujourd'hui, on prend énormément de photos, parce qu'on a chacun un appareil sur son téléphone. Aujourd'hui on est noyé dans l'ensemble de nos souvenirs. Il faut plus trier. Demain ce sera compliqué d'en profiter."