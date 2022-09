Memorial Van Damme : Nafi Thiam rencontre Jackie Joyner-Kersee, la recordwoman du monde de l'heptathlon

" C’est un grand honneur d’être à ses côtés. C’est une légende de l’heptathlon et c’est super de pouvoir être considérée comme l’une de ses collègues," nous dit Nafi qui est flattée quand elle entend l'Américaine mettre en avant ses capacités à pourquoi pas..., un jour, battre son record. "Ca fait plaisir car cela vient d’une grande athlète. Elle sait de quoi elle parle et c’est un encouragement, sans la pression que certains mettent parfois sur mes performances. Je me reconnais forcément davantage en elle, plus qu’en aucun autre athlète, car on pratique la même discipline."

Et l'Américaine d'y aller d'un précieux conseil. "Pour les heptathlètes le repos est primordial. Surtout après une saison aussi éprouvante. Car l'important est d'éviter les blessures et de rester en bonne santé. Nafi est une compétitrice hors pair et je pense qu'elle peut encore aller plus loin car quand elle connaît un coup dur elle revient."